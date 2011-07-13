13-20 липня міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА перебуватиме з візитом у США на чолі української міжвідомчої делегації у рамках Торговельної місії з управління в надзвичайних ситуаціях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, мета візиту - детальне ознайомлення з американською системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 911, зустрічі з посадовцями уряду США у відповідній сфері, а також з керівниками американських компаній у телекомунікаційній галузі, які в майбутньому можуть стати учасниками реалізації проекту побудови Системи 112 в Україні.

Програмою візиту передбачено відвідування центрів управління у надзвичайних ситуаціях, а також диспетчерських центрів, які інтегровано до американської системи 911.

У ході візиту також вивчатимуться процедури забезпечення безпеки в американських аеропортах, а також планується ознайомлення з новими зразками обладнання у галузі аеропортової безпеки.

До складу делегації увійдуть представники МНС, Міністерства охорони здоров’я, МВС, Державної авіаційної адміністрації, КМДА і представники аеропортів Києва, Донецька та Харкова.