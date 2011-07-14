Контрабандист знімав митницю схованою в окулярах відеокамерою

На Херсонщині СБУ виявила та припинила протиправну діяльність громадянина Туреччини, який незаконно ввіз на територію України спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, розслідуванням встановлено, що іноземець, працюючи водієм вантажівки, перевозив товари народного споживання з Туреччини до України у Скадовський морський торгівельний порт (СМТП).

Під час проведення митного огляду автомобіля співробітники СБУ спільно з працівниками митниці та прикордонної служби виявили портативну комп’ютерну техніку, веб-камери, магнітні накопичувачі інформації та спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації – міні-відеокамеру, що мала вигляд сонцезахисних окулярів.

Під час проходження митного контролю на території СМТП контрабандист, використовуючи цей технічний пристрій, здійснював фото- та відеофіксацію роботи працівників митниці з метою налагодити канал постачання в Україну засобів негласного зняття інформації.

Слідчими УСБУ в Херсонській області стосовно іноземця порушено кримінальну справу за ч.1 ст.201 (контрабанда) та ч.1 ст.359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Слідство у справі триває.