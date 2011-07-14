Контрабандист знімав митницю схованою в окулярах відеокамерою
СБУ затримала громадянина Туреччини
На Херсонщині СБУ виявила та припинила протиправну діяльність громадянина Туреччини, який незаконно ввіз на територію України спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації.
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, розслідуванням встановлено, що іноземець, працюючи водієм вантажівки, перевозив товари народного споживання з Туреччини до України у Скадовський морський торгівельний порт (СМТП).
Під час проведення митного огляду автомобіля співробітники СБУ спільно з працівниками митниці та прикордонної служби виявили портативну комп’ютерну техніку, веб-камери, магнітні накопичувачі інформації та спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації – міні-відеокамеру, що мала вигляд сонцезахисних окулярів.
Під час проходження митного контролю на території СМТП контрабандист, використовуючи цей технічний пристрій, здійснював фото- та відеофіксацію роботи працівників митниці з метою налагодити канал постачання в Україну засобів негласного зняття інформації.
Слідчими УСБУ в Херсонській області стосовно іноземця порушено кримінальну справу за ч.1 ст.201 (контрабанда) та ч.1 ст.359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.
Слідство у справі триває.