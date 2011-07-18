Злочинець вийшов із СІЗО з підробним посвідченням працівника

Прокуратура Ворошиловського району Донецька порушила кримінальну справу за фактом втечі ув`язненого із слідчого ізолятора (СІЗО).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Зокрема, згідно з повідомленням, за результатами перевірки обставин втечі осудженого з Донецького СІЗО № 5 старшим слідчим прокуратури Ворошиловського району Донецька порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – «Службова недбалість».

У прес-службі уточнили, що в прояві службової недбалості підозрюється прапорщик внутрішньої служби.

«На даний час проводяться необхідні слідчі дії», - зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня із слідчого ізолятора м. Донецька «під час планового етапування до виправної колонії» утік 48-річний чоловік, уродженець м. Донецька, громадянин України, осуджений за розбій до 13 років позбавлення волі. Злочинець скористався недбалістю конвою і чергової зміни ізолятора, і за допомогою підробленого службового посвідчення пройшов через зовнішній контрольно-пропускний пункт за межі слідчого ізолятора. Після цього злочинець сів в автомобіль і зник. За фактом втечі Державна пенітенціарна служба України проводить перевірку.