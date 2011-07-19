Апеляційний суд підтвердив, що книгарня «Сяйво» - комунальна власність

Сьогодні Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва, яким приміщення книгарні «Сяйво» було повернуто до комунальної власності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Після підтвердження апеляційною інстанцією рішення Господарського суду Києва набуло законної сили. Це є підставою для реєстрації приміщення як об’єкта власності територіальної громади, підкреслюється в повідомленні.

Заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ підтвердив намір київської влади відновити роботу книгарні якомога швидше.

«Відтепер ми розпочинаємо комплекс заходів щодо організації на місці «Сяйва» сучасного книжкового магазину. Одразу після реєстрації права власності на приміщення в ньому розпочнуться ремонтні роботи, – повідомив О.ПУЗАНОВ. – Коли вони будуть закінчені, кожен бажаючий отримає можливість придбати класичну чи сучасну літературу українських та іноземних авторів у найвідомішому книжковому магазині столиці. Сподіваємося відновити роботу книгарні до дня визволення Києва».

Як повідомлялося, приміщення книгарні, площею 363,8 кв. м., що знаходиться за адресою вул. Червоноармійська, 6, було продано у вересні 2009 року. У подальшому приміщення спочатку було здано в оренду, а потім перепродано.

Судами визнані недійсними: результати аукціону з продажу приміщення книгарні «Сяйво», договір купівлі-продажу приміщення книгарні «Сяйво», що був укладений між Шевченківською районною радою та ТОВ «Абріль-студіо» у 2009 році, а також договір, за яким приміщення було перепродано на користь третьої особи.