Нафтогаз візьме кредит, щоб розплатитися з Газпромом

НАК «Нафтогаз України» має намір залучити кредит у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (Укрексімбанк) для розрахунків із російським «Газпромом» за поставлений у липні природний газ.

Про це сказано в обгрунтуванні процедури торгів із одним учасником, оприлюдненому компанією на Інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Розмір позики не уточнюється ні в тендерній документації, ні в самому оголошенні про торги. При цьому вказується, що кредит планується залучити на період 2011-2012 рр. Вартість послуг банку в рамках планованого до підписання договору становитиме 120,675 млн. грн.

В обгрунтуванні необхідності проведення торгів за процедурою з одним учасником НАК зазначає, що вона застосовується у зв`язку з дефіцитом обігових коштів компанії, обмеженим колом банків, які запропонували фінансування, обмеженістю часу й необхідністю накопичення достатнього обсягу обігових коштів для виконання зобов`язань перед «Газпромом» з оплати газу, імпортованого в липні.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніші 7-го числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

У липні «Нафтогаз України» перерахував ВАТ «Газпром» близько 860 млн. дол. США за імпортований у червні природний газ.