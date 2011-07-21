Голова Донецької податкової: зарплати в конвертах руйнують суспільство

На Донеччині від початку поточного 2011 року порушено 69 кримінальних справ за фактами виплати зарплати у «конвертах».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області.

Згідно з повідомленням, від початку 2011 року податкова міліція регіону також здійснила 383 перевірки в ході проведення профілактичних заходів щодо виявлення і припинення порушень законодавства, пов`язаних із виплатою неофіційної зарплати, здійсненням розрахунків за товарно-матеріальні цінності необлікованою готівкою.

У результаті до бюджету до сплати за вказаний період було донараховано 21,8 млн. грн., з яких вже надійшло 21,3 млн. грн.

У повідомленні уточнюється, що з 69 порушених кримінальних справ податкова міліція порушила 16, і за належністю до органів прокуратури було передано 180 матеріалів, за якими порушено ще 53 кримінальних справи.

«Порушення законодавства про працю і виплата заробітної плати «у конвертах» руйнують суспільство зсередини, позбавляючи працівників майбутнього», - цитує прес-служба голову ДПА у Донецькій області Ігоря УСІКА.

За його словами, нечесні роботодавці так роблять "нібито в інтересах своїх працівників, однак громадяни не усвідомлюють усієї глибини обману».

«В рамках другого етапу роботи з легалізації зайнятості ми не заспокоїмося, поки усі платники податків добровільно не будуть сплачувати до скарбниці належні суми», - заявив І.УСІК.