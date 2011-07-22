Власника корпорації «Столиця» оголосили в міжнародний розшук

Власника корпорації "Столиця" Валентина ІСАКА оголошено в міжнародний розшук.

Про це повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина (№118 ось 22 липня)»з посиланням на заступника прокурора Оболонського району Києва Дмитра СИСОЄВА.

"Його шукають Інтерпол і Європол", - цитує газета Д.СИСОЄВА.

За його словами, кримінальну справу було порушено 30 квітня за ст.191 ч.5 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах; карається від 7 до 12 років позбавлення волі). В.ІСАК проходить у справі як організатор злочину.

Крім того, звинувачення за тією ж статтею пред`явлено директору компанії "Трест `Київміськбуд-1`" (входить у корпорацію "Столиця") Валерію БАБИЧУ, виконавчому директору Владиславу ЦИМБАЛУ і радникові В.ІСАКА Ірині САВЧЕНКО. В.БАБИЧ звинувачується також в службовій фальсифікації, що спричинила тяжкі наслідки (ст.366 ч.2 КК; санкція – від 2 до 5 років). І.САВЧЕНКО оспорювала порушення кримінальної справи, але вчора суд відхилив її вимоги, стверджує Д.СИСОЄВ.

Порушення кримінальних справ пов`язане з "великим торгово-розважальним центром на Оболоні", повідомив газеті заступник прокурора. Йдеться про ТРЦ Dream Town, забудовником якого був «Трест «Київміськбуд-1», стверджує джерело газеті, близьке до сторін конфлікту. Між інвестором ТРЦ – компанією "Віта Верітас" Олександра МЕЛАМУДА і Гарі КОРОГОДСЬКОГО – і забудовником у 2009 році виник конфлікт. За заявою "Віта Верітас", "Київміськбуд-1" не виконала будівельні роботи, хоча одержала за них кошти. Забудовник у лютому 2009 року одержав рішення постійно діючого третейського суду при корпорації "Сила закону" в Полтаві, згідно з яким компанія є власником частини ТРЦ. "Звинувачення було пред`явлено за даним фактом – особи зробили спробу розкрадання майна за допомогою отримання незаконного рішення третейського суду", – повідомив Д.СИСОЄВ.

Співвласник "Віта Верітас" Г.КОРОГОДСЬКИЙ давати коментарі з приводу кримінальної справи відмовився, але відзначив, що сторони вели господарські суперечки. "Віта Верітас" вимагала в судах відшкодування 601,36 млн. грн. – витрат на будівництво ТРЦ, сплати відсотків за кредитами й іншими витратами.

"Київміськбуд-1", у свою чергу, вимагав виплати йому 371 млн. грн. – боргу після договору і штрафних санкцій.

"20 липня Київський госпсуд виніс ухвалу на нашу користь про виплату 530 млн. грн.", – відзначив Г.КОРОГОДСЬКИЙ.