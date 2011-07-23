Уряд шукатиме "сірі зарплати"

Уряд має намір ввести рискоорієнтований аудит підприємств, на яких виплачуються «сірі» зарплати (частина зарплати виплачується офіційно, т.з. «біла» зарплата, а частина – в конверті).

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час брифінгу повідомив голова Державної інспекції України з питань праці - головний державний інспектор з питань праці Андрій ЧЕРКАСОВ.

«Пенсійний фонд віддає інформацію, що, на його думку, на якомусь підприємстві не довиплачують заробітну плату. Ці дані порівнюються з даними податкової і після цього інспекція з праці виходить на перевірки. Ці перевірки будуть плановими», - сказав він. Тобто, підприємства буде попереджено про планові перевірки.

Як відзначив А.ЧЕРКАСОВ, нині в Україні працюють без офіційного працевлаштування 2-4,7 млн. громадян.

У вересні уряд має намір внести у Верховну Раду законопроект з легалізації робочих місць і заробітної плати, нагадав він.