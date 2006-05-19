По всій Україні короткочасні дощі

20 травня на території України зберігатиметься мінлива хмарність. Упродовж доби по всій території країни, крім західних областей, очкуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території - без опадів. Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в суботу температура вночі становитиме 8-13°, вдень - 21-26°.

21-22 травня мінлива хмарність. У східній частині та в Криму 21 травня без опадів, 22 травня окремі грозові дощі. На решті території 21 травня короткочасні дощі, грози (в західних областях місцями), 22 травня переважно без опадів. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13° (21 травня у східних, 22 травня у західних областях - 5-10°); вдень - 21-26°, на півдні та сході - до 28° (21 травня в західній частині - 18-23°).

23-24 травня на заході, а 24 травня також у північних та місцями центральних областях очікуються дощі, грози. На решті території переважно без опадів. Температура вночі - 9-15°; вдень - 24-29°, у південних та центральних областях місцями підвищення до 30-32°, в західних областях - зниження до 17-23°.

У Києві та області 20 травня вночі короткочасні дощі, окремі грози, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 10-12°, вдень - 22-24°; по області вночі - 8-13°, вдень - 21-26°.

21-22 травня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 21 травня короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 8-13°, вдень - 21-26°.

23 травня переважно без опадів, 24 травня короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі - 10-15°, вдень - 24-29°.