Азаров найближчим часом відвідає Севастополь

Севастополь найближчим часом з робочою поїздкою відвідає прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА.

«Я запросив до Севастополя прем`єр-міністра України Миколу Яновича АЗАРОВА. І він дав згоду. Найближчим часом він має тут бути», - сказав В.ЯЦУБА.

Як відзначив В.ЯЦУБА, він попросив голову уряду «відкрити відділення 1-ї міської лікарні, яка була побудована попереднім керівництвом і попереднім складом міськради».

«Другий об`єкт, який я пропоную подивитися Миколі Яновичу, це судоремонтний завод, де ми збираємося за спеціальною програмою запропонувати виготовлення суден, які давно треба змінити в Севастополі», - сказав голова СМДА.