У Тернополі відбувся міжконфесійний молебень

У Тернополі з нагоди 1023-ої річниці хрещення Руси-України відбувся міжконфесійний молебень.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у богослужінні, що відбулося на березі ставка у парку ім.Тараса Шевченка, взяли участь священики традиційних християнських церков, представники міської та обласної влади, жителі міста. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола ГОЛОВАЧ під час свого виступу закликав присутніх у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів української державності – ще раз замислитися про єдність народу.

«Адже хрещення Руси-України стало яскравим зразком єднання. Господь заповідав, аби всі ми були, як одно, а тому мусимо виконувати цю заповідь, маємо бути єдиним народом заради майбутнього Української держави», – сказав М. ГОЛОВАЧ.

Після богослужіння відбувся чин освячення води, яку одразу могли набрати для своїх домівок усі бажаючі.