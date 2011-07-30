На Полтавщині у таборі 48 дітей звернулися по медичну допомогу

На Полтавщині у дитячому оздоровчому таборі «Супутник» (село Михайлівка Диканського району) сьогодні, 30 липня, починаючи з 9 ранку до медичного пункту за медичною допомогою звернулося 48 дітей.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, діти скаржилися на біль у горлі, блювоту та підвищену температуру. «Всім дітям надано медичну допомогу. До медзакладів нікого не госпіталізували. Наразі у таборі працюють фахівці міської СЕС, медики, працівники міліції, прокуратури та СБУ», - зазначив правоохоронець.

За попереднім встановленим діагнозом, діти захворіли внаслідок вірусної інфекції, уточнив Ю.СУЛАЄВ.

Він також додав, що у таборі відпочиває 303 дитини (жителі Полтави та області). Стан здоров’я решти дітей задовільний.