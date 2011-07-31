У Луганській області прощаються з гірниками, які загинули унаслідок вибуху на шахті «Суходольська-Східна».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Краснодоні ховають 15 загиблих гірників.

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 липня, в м. Суходільськ поховали двох загиблих гірників.

Всього ж унаслідок вибуху загинули 26 гірників, ще двоє перебувають в обласній клінічній лікарні у тяжкому стані.