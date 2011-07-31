У Краснодоні ховають 15 загиблих гірників
14:28, 31 липня 2011Суспільство
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Учора ховали в Суходольську
У Луганській області прощаються з гірниками, які загинули унаслідок вибуху на шахті «Суходольська-Східна».
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у Краснодоні ховають 15 загиблих гірників.
Як повідомляв УНІАН, учора, 30 липня, в м. Суходільськ поховали двох загиблих гірників.
Всього ж унаслідок вибуху загинули 26 гірників, ще двоє перебувають в обласній клінічній лікарні у тяжкому стані.
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