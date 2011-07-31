У Житомирі відзначили День десантника

У Житомирі в неділю на території авіаційно-спортивного центру відбулися заходи до Дня десантника.

Як передає кореспондент УНІАН, десантники 95-ої окремої аеромобільної бригади, що дислокується у Житомирі, стрибали з парашутом, представили на огляд гостей озброєння та техніки, а також провели для глядачів показовий учбовий тактичний бій.

Участь у святі взяло понад 10 тисяч осіб - військовослужбовців, їхніх сімей, житомирян та гостей міста.

Десантники продемонстрували також мистецтво рукопашних боїв розвідників та костюмовану виставу з реконструкції бойових дій. Окрім цього, в рамках свята відбулися показові польоти літаків житомирского клубу авіаторів «Авіатик».

У зв’язку із жалобою, оголошеною в Україні за загиблими гірниками на шахтах Луганської та Донецької областей, святковий концерт перенесено на 2 серпня.

Заходи відбулися в рамках відзначення в Україні Дня десантника, який відзначається щороку 2 серпня.

Окрім Житомирщини, в Україні аеромобільні підрозділи дислокуються у Дніпропетровську, Миколаєві та на Львівщині. Нині головне їхнє завдання - готувати військових для миротворчих місій.