П’яний на BMW на смерть збив двох жінок на тротуарі
Під час ДТП син водія вилетів із машини
У Чернівцях ввечері 30 липня п’яний водій на автомобілі BMW виїхав на тротуар і збив двох жінок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ УМВС України в Чернівецькій області, 32-річний водій на автомобілі BMW-525 під час обгону іншого авто виїхав на тротуар і збив двох жінок. Одна з них, 42-річна, померла одразу на місці ДТП. Інша, 49-річна, померла через кілька годин від травм у лікарні швидкої допомоги.
У салоні автомобіля знаходилися також дружина і малолітня дитина водія. Під час ДТП хлопчик вилетів з машини, але вижив. У нього виявлено закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку та численні забої. Проте від госпіталізації дитини мати відмовилася і того ж потерпілі виписалися лікарні.
Водія заарештовано, він перебуває у місцевому ізоляторі тимчасового тримання. Порушено кримінальну справу.