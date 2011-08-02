Долар на міжбанку знову взяв планку 8

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися невеликим підвищенням котирувань – 7,9970/8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2868/0,2871, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,3275/11,3345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,4170/1,4172 (понеділок — 1,4388/1,4390).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.