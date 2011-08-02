Азаров назвав ціну на пшеницю, яка не влаштувала фермера

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає ціну на продовольчу пшеницю 1600 грн. за тонну оптимальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу в рамках робочої поїздки до Вінницької області.

«Зараз склалася ситуація на ринку зерна – ціна приблизно оптимальна. Вона покриває витрати фермерів», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас він зазначив, що для мінімізації впливу підвищення ціни на природний газ на ціну на хліб необхідно модернізувати аграрні підприємства, що вирощують пшеницю, підвищувати рентабельність виробництва.

Прем`єр-міністр запитав у одного з фермерів Вінницької області, який вирощує зерно, чи влаштовує його така ціна. Фермер відповів, що не влаштовує. Зокрема, цей фермер зазначив, що на ціну впливає зростання цін на паливо і газ.

«Завжди ми маємо знаходити баланс. Будь-який господар товару завжди хоче одержати за свій товар велику ціну, а будь-який покупець – меншу. Тому треба знайти розумний баланс. Якщо на зерні щось втратиш, треба шукати, де виграється», - сказав М.АЗАРОВ.