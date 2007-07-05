Бойко влаштував Ющенку істерику з приводу Rosukrenergo

Міністр палива й енергетики України Юрій Бойко критикує президента Віктора Ющенка за намір відмовитися від послуг швейцарського трейдера Rosukrenergo і вже з наступного року перейти до прямих постачань газу. Про це пише Українська правдаз посиланням на інтерв`ю Бойка "Ведомостям".

"Хотів би я подивитися на того "патріота", що готовий вилучити з української економіки $4 млрд у рік на користь економіки іншої країни!" — обурився міністр палива й енергетики.

Сьогодні Україна стягує за транзит газу $1,6 з 1000 куб. м, а це в сумі близько $2,1 млрд на рік, підраховує Бойко.

"Припустимо, ставка транзиту виросла до середньоєвропейської — $2,8-3,2, що дає Україні додатковий доход у $1,8 млрд. Імпортує Україна 55 млрд куб. м газу на рік, і сьогодні ціна на цей газ — $130 за 1000 куб. м. Якщо вона підніметься до світової ($230), то додаткові витрати економіки України збільшаться на $5,5 млрд у рік. Різниця — майже $4 млрд. на рік!", - заявив він.

На думку Бойка, Україна не може сьогодні купувати газ за європейською ціною, по якій його хоче продавати Росія.

Реакцію Бойка, стверджують "Відомості", викликала інформація щодо намірів Президента Ющенка, нібито відмовитися від посередництва Rosukrenergo вже з наступного року. Ці дані видання розповсюдило з посиланням особисто на Ющенка.