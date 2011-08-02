20 українських вишів не отримали жодної заяви на вступ

За інформацією міністра освіти і науки, молоді і спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА цього року 20 вищих навчальних закладів не отримали жодної заяви від абітурієнтів, бажаючих вступити до них на навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Міністр зазначив, що за результатами першого етапу вступної кампанії 2011 року – тобто, подачі заяв на вступ до ВНЗ – визначились виші-лідери і виші-аутсайдери. Голова МОН вважає, що подача заяв стала своєрідним всенародним рейтингом довіри до навчальних закладів.

“У нас в цьому році трошки по-іншому виглядає десятка лідерів серед ВНЗ по кількості поданих до них заяв. Лідирує Національний університет «Львівська політехніка» - понад 26 тис. заяв, далі йде Львівський Національний університет ім. Франка - понад 24 тис. заяв. Наступний – Національний авіаційний університет – без кількох 24 тис. заяв. Далі – Національний технічний університет “Київська політехніка” – майже 23,5 тис. заяв. За ним – Київський національний університет ім. Шевченка – 22 тис. 629 заяв”, - повідомив Д.ТАБАЧНИК.

Очільник МОН при цьому звернув увагу на те, що в п’ятірці лідерів – три найбільші технічні навчальні заклади України.

“Разом з тим, у нас є в цьому році два десятки вищих навчальних закладів, куди не подано протягом вступної кампанії жодної заяви від абітурієнта. Понад три десятки, де подано від однієї до десяти заяв, і майже 130 ВНЗ, де від 10 до 100 заяв. Причому, не оригіналів документів – просто заяв”, - підкреслив міністр освіти.

Він висловив думку, що тим майже 200 ВНЗ, які виявились “аутсайдерами”, треба замислитись, що робити далі, і чи потрібні вони. “Можливо, варто негайно шукати шляхи об’єднання з іншими навчальними закладами, до когось приєднуватись, зберігаючи просто можливість тій частині талановитих викладачів і професорів продовжити роботу”, - сказав Д.ТАБАЧНИК.

“В Україні – 856 ВНЗ, але майже у дві сотні практично абітурієнт не пішов. Але через кілька днів буде інший, ще більш вразливий моніторинг. Ми зараз говоримо лише про кількість заяв. Але кількість заяв і кількість оригіналів документів буде дуже суттєво різнитись”, - зазначив він.

Міністр також заявив, що хоче оприлюднити за підсумками вступної кампанії перелік так званих “аутсайдерів у квадраті”, щоб громадськість заздалегідь знала, що відбувається, і була ще краще поінформованою.