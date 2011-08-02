Електронний експеримент Табачника з тріском провалився?

У громадянській мережі “Опора” вважають невдалим цьогорічний експеримент з поданням документів у вищі навчальні заклади в електронному вигляді за допомогою системи «Електронний вступ».

Про це голова правління “Опори” Ольга АЙВАЗОВСЬКА заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Вона зауважила, що цього року абітурієнти мали можливість подавати документи до приймальних комісій не тільки у паперовому вигляді, а й через систему «Електронний вступ». При цьому, наголосила О.АЙВАЗОВСЬКА, за тиждень до початку вступної кампанії лише 10% ВНЗ підключилися до системи.

“Затримка з підключенням призвела до збоїв, адже станом на 1 липня, коли розпочався прийом документів, не всі навчальні заклади отримали логіни та паролі до системи, значна кількість не мала уявлення, як з нею працювати”, - сказала вона.

О.АЙВАЗОВСЬКА наголосила, що у перші дні прийому документів виникали проблеми з підключенням до бази даних, хоча напливу абітурієнтів-користувачів не було.

Крім того, додала вона, абітурієнти скаржилися, що їм подекуди автоматично занижувалися бали ЗНО на соті частини, наприклад, бал у 186,5 можна було зареєструвати як 186, заяви надсилалися до інших, схожих за назвою вишів, система видавала «помилку» і взагалі відмовлялася реєструвати дані, хоча абітурієнт і вводив їх коректно.

«Втім, найбільше занепокоєння викликає те, що дані отримували в користування, знову ж таки, приватні структури, які можуть ними оперувати не тільки щодо завдань вступу”, - наголосила вона.

О.АЙВАЗОВСЬКА додала, що ознайомлення абітурієнта з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів ЗНО, вступних іспитів фіксується і підтверджується його особистим підписом. При цьому вона наголосила, що таку дію неможливо вчинити без візиту абітурієнта до приймальної комісії, адже в Україні пересічні громадяни не використовують електронний аналог підпису.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявив, що задоволений першим етапом вступної кампанії 2011 року.

Він заявив, що виправдали себе запропоновані відомством новації, зокрема, система “Електронний вступ”. Це, за його словами, дозволило значно зменшити черги до приймальних комісій. Також у порівнянні з минулим роком отримано майже вдвічі менше скарг і звернень громадян під час періоду подачі документів вступників.