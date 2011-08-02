Чоловіка, який стріляв по вертольоту, судитимуть за «хуліганство»

Проти чоловіка, який 31 липня у місті Підгороднє обстріляв вертоліт дніпропетровського журналіста та адвоката Бориса ФІЛАТОВА, буде порушено кримінальну справу за статтею «хуліганство» (ст. 296 Кримінального кодексу України).

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, наразі дане питання вирішується Дніпропетровським райвідділом міліції.

За даними ВЗГ, особистість невідомого, який з пневматичної гвинтівки зробив кілька пострілів по вертольоту, встановлено.

Вживаються заходи з його затримання та вилучення знаряддя злочину.

Як повідомляв УНІАН, за даними міліції, увечері 31 липня у місті Підгороднє під Дніпропетровськом з пневматичної зброї під час заходу на посадку був обстріляний вертоліт AS-350, який належить Б.ФІЛАТОВУ.

Вертольотом керував пілот, який за вказівкою Б.ФІЛАТОВА вилетів з Дніпропетровська в Підгороднє, зазначили у ВЗГ, додавши, що сам журналіст чекав повітряне судно в Підгородньому.

Б.ФІЛАТОВ подію не коментував, але не виключив, що вона може бути пов`язана з його професійною діяльністю.

Заслужений журналіст України Б.ФІЛАТОВ з 2005 по 2010 рік вів на регіональному телебаченні щотижневу передачу «Губернські хроніки». Об`єктом його критики часто ставали впливові чиновники і політики, зокрема з правоохоронних органів. З 2010 року Б.ФІЛАТОВ почав новий телепроект «Губернські прогнози», в якому, зокрема, порушував питання бездіяльності прокурорських працівників при порушеннях у сфері землекористування. Б.ФІЛАТОВ також є комісаром культурологічного проекту «Україна очима птахів», під час якого здійснюється фотографування різних областей країни з вертольота.