На Львівщині 55-річний чоловік після сварки з дружиною підірвав будинок.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 30 липня до працівників міліції звернулася 55-річна жителька одного із сіл у Мостиському районі, яка повідомила, що цього ж дня її побив власний чоловік.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що між чоловіком та дружиною виникла суперечка щодо права власності на будинок, під час якої «чоловік, від‘єднавши газовий шланг конвектора, допустив витік газу в одній з кімнат цегляного житлового будинку та запалив запальничку».

За інформацією правоохоронців, стався вибух газу, внаслідок якого були пошкоджені вхідні двері і вікна будинку.

Внаслідок вибуху постраждав господар помешкання та його 32-річний односелець, який на цей час перебував у будинку. Потерпілих з опіками обличчя та рук госпіталізовано в лікарню.

Як поінформувало джерело у правоохоронних органах, 55-річний чоловік перебував на лікуванні у Львівській психіатричній лікарні.