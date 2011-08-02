У Сумах - показові виступи десантників

22:02, 02 серпня 2011
Суспільство
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"Афганці" поставлять у місті три пам`ятники

Сьогодні у Сумах біля Меморіалу воїнам Радянської армії, які загинули в Афганістані, з нагоди Дня аеромобільних військ України відбулися урочистий мітинг і показові виступи десантників.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу, на який зібралися сотні людей, не взяли участь ні міський голова Геннадій МІНАЄВ, ні представники міської ради.

Колишній десантник і воїн-інтернаціоналіст Володимир ПАНЧЕНКО попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання пам`ять загиблих товаришів, після чого привітав усіх зі святом. Він також повідомив, що вже 3 вересня поряд з цим пам`ятником на вулиці Кірова з`являться три нових. Один з них - командувачу ВДВ у 1954-1959 і 1961-1979 роках, Герою Радянського Союзу, генералу армії Василю Маргелову. Другий пам`ятник - земляку, підполковнику Петру Рубану, який загинув в Афганістані, а третій - ветерану-десантникові, підполковнику КУЧЕРЕНКУ.

За словами ветерана аеромобільних військ Ігоря СКОРОБАГАТЬКА, пам`ятники і Алею героїв «афганці» побудують за власні кошти.

За загиблими була відслужена панахида і даний салют із автоматичної зброї. Перед учасниками мітингу урочистим маршем пройшли військовослужбовці Сумського гарнізону.

Пізніше для присутніх десантники продемонстрували свою майстерність - рукопашний бій, силові прийоми тощо, а також традиційні для цього роду військ «екстремальні номери», такі як поїдання живих жаб, розривання зубами бляшанок із пивом, розбивання на головах скляних пляшок.

 

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