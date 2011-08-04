Під Херсоном знайшли "тіньове" зерносховище

Працівники СБУ викрили на Херсонщині нелегальне зерносховище із запасом зерна на 43 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Херсонській області, під час ініційованої Управлінням перевірки встановлено, що керівники одного з сільськогосподарських підприємств організували зберігання на нелегальному зерносховищі у селі Кірове Бериславського району майже 30 тис. тонн пшениці ринковою вартістю понад 43 млн. грн.

Необліковані запаси зерна зловмисники планували реалізувати без сплати обов’язкових відрахувань до державного і місцевого бюджетів.

За матеріалами СБУ прокуратурою Бериславського району винесено подання про усунення підприємством порушень вимог Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”.

Посадових осіб підприємства зобов’язано задекларувати наявні запаси зернових культур і обов’язково сплатити до державного і місцевого бюджетів за операції із зерновими культурами майже 5 млн. грн.