Погода на суботу

6 серпня в Україні, за прогнозами синоптиків очікується малохмарна погода, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, переважатиме вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 20-25°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті до 27°.

У Києві та області, буде малохмарно, без опадів. Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

5 серпня температура води в Чорному морі 20-25°, в Азовському морі 23-26°; у Дніпрі біля Києва 22°.