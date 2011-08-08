Міліція обіцяє 50 тисяч за інформацію про 9-річну Інну Лук’янович

Міліція виплатить винагороду в 50 тис. грн. за інформацію про зниклу в Києві 9-річну Інну ЛУК’ЯНОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, у неділю 31 липня 2011 року між 17.30 та 18.00 годинами 9-річна ЛУК’ЯНОВИЧ Інна Олександрівна, мешканка міста Дніпродзержинська, пішла з дому своїх рідних, що на столичній вулиці Красна, будинок № 32, на ринок «Солом’янський» та до цього часу не повернулася. За даними міліції, дівчинку зафіксувала камера відео-спостереження на АЗС на проспекті Червонозоряному, де вона й мала проходити, прямуючи на ринок "Солом`янський".

Правоохоронці зазначають, що не припиняли пошуки дівчинки ні на хвилину, але, на цей час її місце знаходження невідоме.

Як зазначили в ВЗГ, після опублікування інформації про розшук І.ЛУК’ЯНОВИЧ у засобах масової інформації до міліції надходили повідомлення від громадян, які ретельно перевірялися. На жаль, щоразу це виявлялася інша дівчинка.

У міліції відзначають, що телефонних дзвінків від громадян було мало. Можливо, хтось не надав значення побаченому.

Підприємці Солом`янського району разом з керівництвом райдержадміністрації вирішили надати благодійну допомогу у розшуку неповнолітньої.

Особі, яка повідомить корисну інформацію щодо І.ЛУК’ЯНОВИЧ буде надана винагорода у розмірі 50 тисяч гривень. Анонімність гарантована.

Міліція просить звертатися до Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві за телефонами: 275-33-00, 245-78-09, 102.

Нагадуємо прикмети розшукуваної.

Інна має на вигляд близько 9-10 років, зріст приблизно 130-135 см, волосся темно-русяве довге, до колін, зібране в «хвіст».

Обличчя овальне, очі світлі, ніс невеликий. Останнім часом дівчинка набрала вагу.

У день зникнення вона була вдягнена в сукню блакитного кольору з бірюзою та візерунком в області грудей, рожеві тапочки.