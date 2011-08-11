Міліція каже, що «заробітчанин» з табору Тимошенко грабував людей

У центрі Києва правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який неподалік від Головпоштамту пограбував жителя Житомирської оласті.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 36-річний чоловік, який став жертвою пограбування, пояснив, що невідомий громадянин під загрозою застосування фізичного насильства відібрав у нього срібний ланцюжок та мобільний телефон.

При відпрацюванні прилеглої до місця скоєння злочину території працівники міліції затримали зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Кіровоградської області.

Молодик пояснив, що нещодавно приїхав до столиці з метою заробити. Пристойним заробітком, на думку затриманого, мала стати участь у пікетах прихильників екс-прем’єр-міністра ТИМОШЕНКО. За його словами, він проживав в агітаційному наметі з написом «Кіровоград», розташованому поруч із Печерським райсудом. За перебування у наметі хлопцеві щодоби виплачували 250 гривень, йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримано, за фактом пограбування порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці продовжують забезпечувати охорону громадського порядку біля приміщення Печерського райсуду столиці. Обстановка у центрі столиці залишається спокійною, відзначають в УЗГ МВС України.