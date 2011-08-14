У похід через пустелю «Олешківські піски» хочуть понад 300 людей

У пішому поході через єдину в Європі пустелю «Олешківські піски», організованому з нагоди 20-річчя Незалежності України, хочуть взяти участь більш як 300 людей з 6 областей.

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор переходу, голова наглядової ради Асоціації підприємців Херсонської області «Регіон» Борис СІЛЕНКОВ, для участі в акції вже реєструвалися 16 громадських і політичних організацій з Херсонської, Харківської, Миколаївської, Полтавської, Одеської і Вінницької областей. Зокрема, делегацію Полтавської області очолюють депутати місцевої облради.

Всього у списку учасників вже понад 300 людей - утричі більше, ніж розраховували організатори акції.

«Враховуючи той факт, що це найскладніший перехід за всі 4 роки – 16,5 км по пересіченій місцевості, до 5 годин у дорозі, ми усім охочим запропонували ще раз оцінити свої фізичні можливості. Тому, гадаю, кількість учасників переходу скоротиться і буде близько 100-120 людей», – сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Як повідомляв УНІАН, четвертий перехід через Олешківські піски відбудеться 28 серпня поточного року.

Нинішній маршрут буде найскладнішим за всю історію піших переходів через Олешківські піски: він пройде через центральну частину пустелі, його довжина перевищує 15 кілометрів. Розпочати перехід планується з околиці Нової Каховки, фінішувати учасники походу будуть у районі селища Раденськ (Цюрупінський район).

Нинішній перехід стане вже четвертим з 2008 року. Організатор акції Б.СІЛЕНКОВ, який за час свого губернаторства в області (2005-2010 рр.) поклав початок проведенню піших переходів через Олешківські піски для популяризації туризму в Херсонській області, планує і надалі підтримувати цю традицію.

Довідка УНІАН. Олешківські піски — піщаний масив (піщана арена), розташований в Україні на відстані 30 км на схід від Херсону. Діаметр масиву - близько 15 км.

У лютому 2010 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом створив на території Голопристанського, Цюрупінського районів і Новокаховської міської ради Херсонської області національний природний парк «Олешківські піски».

Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом і єдиною пустелею в Європі.