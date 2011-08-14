На Львівщині горіла церква Покрови Святої Богородиці

Пам’ятка архітектури XIX століття

У селі Стремінь Сокальського району Львівської області горіла церква „Покрови Святої Богородиці”, що належить Українській греко-католицькій церкві. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа в цій дерев’яній церкві (1864 року побудови, пам’ятка архітектури XIX століття) виникла вчора о 19.10. О 20.50 шість відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Львівській області.

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