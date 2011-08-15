НБУ вивів тимчасову адміністрацію з банку «Надра»

Національний банк України вивів тимчасову адміністрацію з банку «Надра» (Київ).

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«Постановою правління Національного банку України №280 від 12 серпня 2011 р. з 13 серпня 2011 р. припинена тимчасова адміністрація і повноваження тимчасового адміністратора в ПАТ «Комерційний банк «Надра», - йдеться в повідомленні.

Тимчасова адміністрація в банку працювала з 10 лютого 2009 року.

Крім того, рішенням Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України від 12 серпня 2011 року банк “Надра” став учасником Фонду - свідоцтво учасника Фонду №085 від 12 серпня 2011 року.

Головою правління банку призначено Валентину ЖУКОВСЬКУ.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість банку «Надра» перед Нацбанком України з наданих кредитів становить 6,847 млрд. грн. Цю заборгованість реструктуризовано до 27 липня 2016 року.

Згідно з планом (програмою) фінансового оздоровлення на період 2011-2016 рр., зокрема, передбачена капіталізація за участю приватного інвестора (3,5 млрд. грн. - шляхом збільшення статутного капіталу і 0,9 млрд. грн. - залучення субординованого боргу), а також залучення коштів на умовах субординованого боргу від держави на 4,4 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 22,485 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 25,105 млрд. грн., зобов`язання - 18,505 млрд. грн., статутний капітал - 3,890 млрд. грн., власний капітал - 3,980 млрд. грн.

Банк «Надра» в першому півріччі ц.р. скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів – до 405 тис. грн.

У другому кварталі ц.р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд. грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, придбала 89,9659% акцій банку.

Пакети акцій, які належать кіпрським компаніям, скоротилися: Novartik Trading Limited - з 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - з 30,7406% до 3,0845%.