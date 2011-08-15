Залізниця капітально відремонтувала майже 500 кілометрів колії
20:56, 15 серпня 2011Суспільство
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Стрілочні переводи міняють
Станом на 15 серпня поточного року, залізничники України капітально відремонтували 453,3 км колії і модернізували 294,6 км колії.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».
Згідно з повідомленням, також здійснено середній ремонт 481,3 км і комплексно-оздоровчий ремонт 409,6 км колії.
Одночасно залізничники ремонтують стрілочні переводи: з початку року замінено на нові 439 комплектів стрілочних переводів і виконано середній ремонт 254 комплектів.
Нагадаємо, усього в 2011 році заплановано капітально відремонтувати 776 км колії, модернізувати 445,3 км і замінити на нові 775 комплектів стрілочних переводів.
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