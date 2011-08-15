Залізниця капітально відремонтувала майже 500 кілометрів колії

Станом на 15 серпня поточного року, залізничники України капітально відремонтували 453,3 км колії і модернізували 294,6 км колії.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, також здійснено середній ремонт 481,3 км і комплексно-оздоровчий ремонт 409,6 км колії.

Одночасно залізничники ремонтують стрілочні переводи: з початку року замінено на нові 439 комплектів стрілочних переводів і виконано середній ремонт 254 комплектів.

Нагадаємо, усього в 2011 році заплановано капітально відремонтувати 776 км колії, модернізувати 445,3 км і замінити на нові 775 комплектів стрілочних переводів.