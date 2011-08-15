УМВС виявило злочинну групу в Севастопольській міськадміністрації

Слідче управління УМВС України в місті Севастополі передало до суду кримінальну справу проти злочинної організації, до складу якої входили посадові особи комерційних підприємств і Головного управління житлово-комунального господарства міської держадміністрації, котра діяла у сфері ЖКГ міста.

Як повідомили УНІАН у секторі зв`язків із громадськістю УМВС України у місті Севастополі, протизаконна діяльність організації, очолюваної директором комерційного підприємства, була припинена співробітниками севастопольського УБОЗ УМВС України у місті.

Як з`ясувалося, зловмисник з метою заволодіння грошима з держбюджету, створив злочинну організацію, залучивши до неї посадових осіб комерційних підприємств і ГУ ЖКГ МДА. За допомогою членів злочинного угруповання, він забезпечив перемогу в тендері своєму підприємству, а через кілька днів підписав із Головним управлінням ЖКГ МДА договір підряду на поставку, установку, і виконання монтажних робіт з оснащення багатоквартирних житлових будинків Севастополя приладами обліку води.

На рахунок підприємства зловмисника головним управлінням ЖКГ МДА протягом року було перераховано понад 3 млн. 900 тис. грн. бюджетних коштів. Зловмисник перевів у готівку понад 3 млн. 300 тис. грн. за допомогою карткового рахунку, який був відкритий на одного із членів злочинного угруповання.

Стосовно учасників злочинної організації було порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.1 та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів), ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У ході слідства було встановлено, що організатор злочинної організації виконав робіт на загальну суму 500 тис. грн. Решту грошей він розподілив між членами організації, а також використовував для оренди офісних і складських приміщень, оплати праці робітників.

З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно і рахунки членів злочинної організації на загальну суму 3 млн. 200 тис. грн.