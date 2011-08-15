Корабель Берегової охорони Туреччини прибув до Севастополя

Корабель Берегової охорони Туреччини «TCSG–93» прибув сьогодні у порт Балаклава (Севастополь) з плановим діловим візитом, передбаченим угодою між Україною і Туреччиною про співпрацю органів, що відповідають за морський простір у Чорному морі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Азово-Чорноморського управління Держприкордонслужби України.

Мета візиту, який триватиме до 18 серпня, - проведення спільних двосторонніх тренувань і обмін досвідом з правоохоронних і прикордонних питань, а також підвищення готовності до спільних дій у Чорному морі.

Крім того, передбачено відвідання гостями Турецького військового меморіалу (місце поховання турецьких воїнів, які загинули під Севастополем у 1854-1856 роках) і екскурсія до Музею героїчної оборони і звільнення Севастополя.

Також відбудуться змагання між турецькими і українськими військовослужбовцями з футболу і волейболу, екскурсії на «TСSG–93» і корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников».

Турецьку делегацію очолює командувач Берегової охорони - начальник підготовки морських операцій капітан 1-го рангу Явуз ГЕЧІМ.

Приймає турецьких колег Севастопольський загін морської охорони і делегація на чолі з начальником управління морської охорони Держприкордонслужби контр-адміралом Миколою ЖИБАРЄВИМ.