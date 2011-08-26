Керченський пором перевантажений російськими туристами

Поромна переправа через Керченську протоку, що розділяє території Росії і України, перевантажена через російських туристів, які повертаються додому, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу регіонального управління Державної прикордонної служби України.

"Рекомендуємо громадянам, які планують виїзд з України, по можливості вибирати інші маршрути", - зазначається в прес-релізі прикордонників.

Пороми Керченської переправи перетинають російсько-український кордон 32 рази на добу, рейси від українського берега вирушають щопівтори години. За один рейс пором може перевезти близько 25 легковиків і 175-225 піших пасажирів. При цьому в черзі на відправку можуть стояти до 220 транспортних засобів - це означає, що деякі автомобілісти змушені чекати переправи більше 12 годин, підсумовує російське агентство.

За даними прикордонників, ситуацію ускладнюють ділки, які займають місця в черзі, а потім торгують ними.