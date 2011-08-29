Вихователька дитсадка напала на дітей з ножем: 8 поранених

Співробітниця недержавного дитячого садка в Шанхаї напала на дітей з ножем, поранивши вісьмох з них. Як повідомляє ТСН, одна дитина перебуває у важкому стані.

За інформацією китайських ЗМІ, напад стався в понеділок в районі Мінханг, де проживає багато робітників-мігрантів.

Жінка, за деякими даними, страждала на транзиторний психозом (швидкоплинний психічний напад), її взяли під варту.

Постраждалі діти відправлені до лікарні для надання допомоги. Четверо з них відбулися легкими травмами, ще одна дістала серйозне поранення. Втім, лікарі стверджують, що життю постраждалих малюків нічого не загрожує.

Нагадаємо, в останні роки китайські школи та дитячі садки посилили заходи безпеки після кількох кровопролитних нападів у громадських місцях, в результаті яких десятки людей загинули і дістали поранення.