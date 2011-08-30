УКАБ: покупці українського зерна пішли на російський ринок

Росія значно випереджає Україну за темпами експорту зерна.

Як повідомила УНІАН прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», з початку нового сезону обсяги експорту зерна з Росії майже в п`ять разів перевищують обсяги відвантажень зернових із України. За липень-серпень Російська Федерація відвантажила близько 4,4 млн. тонн зерна на зовнішні ринки, тоді як Україна експортувала лише 0,9 млн. тонн.

За словами експертів УКАБ, такі темпи експорту зерна з України майже в 4 рази нижче звичайних. До того ж існують побоювання, що сільгоспвиробникам не вистачить потужності для зберігання зерна, врожай якого очікується на рівні 47 млн. тонн. «Якщо взяти до уваги те, що нинішній урожай зерна має стати другим за розміром за всі часи незалежної України, то за недостатніх темпах експорту сільгоспвиробникам просто не буде де його зберігати", - сказав експерт аграрних ринків УКАБ Роман СЛАСТЬОН.

На думку експерта, причина таких низьких темпів - експортні мита на зернові, які роблять українське зерно неконкурентоспроможним на світовому ринку. В результаті ті країни, які раніше імпортували українське зерно, тепер купують його в Росії. «Нашим сільгоспвиробникам залишається лише дві альтернативи: або спостерігати, як гроші обходять їх і йдуть до аграріїв Російської Федерації та вичікувати скасування мит, або продавати зерно за заниженою ціною зі збитками", - вважає Р.СЛАСТЬОН.

Нагадаємо, експортні мита на зернові були введені Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу і про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур", який набув чинності 1 липня. Цей закон увів мита на експорт пшениці на рівні 9%, але не менш як 17 євро за тонну, кукурудзи - 12%, але не менш як 20 євро за тонну, і ячменю - 14%, але не менш як 23 євро за тонну на період до 1 січня 2012 року.