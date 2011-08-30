Батьки учнів трьох макіївських шкіл програли апеляцію, але не здаються

У Макіївці Донецької області батьки учнів трьох загальноосвітніх україномовних шкіл №№ 3, 100 і 27 у касаційному суді оспорюватимуть закриття цих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам представник батьків у суді Андрій ПОМАЗАНОВ після того, як 29 серпня Донецький апеляційний адміністративний суд після 9 годин судового засідання виніс ухвалу, якою підтримав рішення суду першої інстанції, – Центрально-міського районного суду Макіївки про законність ліквідації Макіївською міськрадою цих шкіл.

«Ми будемо це рішення суду оспорювати в касаційному порядку, вирішуватимемо питання щодо забезпечення його розгляду в інших судах, оскільки це рішення є явно неправомірним, яке, дійсно, порушує права батьків і дітей, - сказав адвокат. - Тому далі здійснюватимемо процесуальні дії щодо захисту батьків. Іншого виходу в нас немає».

Рішення апеляційного суду А.ПОМАЗАНОВ назвав незаконним і винесеним під тиском місцевої влади.

«Ще раз ми переконалися в тому, що здійснюється тиск на органи правосуддя з боку влади. Оскільки в матеріалах справи є два листи, які підписані особисто Макіївським міським головою Олександром МАЛЬЦЕВИМ, які були подані до апеляційного суду 19 серпня разом із матеріалами справи суду першої інстанції», - заявив представник батьків у суді.

Так, у цих листах, підписаних мером, було вказано, що «питання закриття шкіл не влаштовує лише трьох громадян (позивачами в суді виступають три матері учнів шкіл, що закриваються, члени батьківських комітетів шкіл №№ 3; 100 і 27 – Олена САЄТОВА, Олена АНУФРІЄВА і Ганна НАЗІПОВА – УНІАН), які подали вказаний позов і є лише частиною територіальної громади Макіївки».

Тому мер О.МАЛЬЦЕВ просить апеляційний суд «залишити апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу Центрально-міського районного суду м. Макіївки від 3.08.2011 р. залишити без зміни». Це прохання й було виконано вчора Донецьким апеляційним адміністративним судом, підкреслив А.ПОМАЗАНОВ.