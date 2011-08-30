ГПУ передала до суду справу «чеського шпигуна»

Генеральна прокуратура України передала до суду справу «чеського шпигуна». Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ в Украине».

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Відділ зі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України повідомив, що ГПУ направила до суду кримінальну справу стосовно посадовця одного з державних підприємств, який продав іноземцеві державну таємницю. Зокрема, 26 серпня 2011 року затверджено обвинувальний висновок і направлено до суду кримінальну справу за звинуваченням громадянина С. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 330 Кримінального кодексу України - «Передача або збір відомостей, що представляють конфіденційну інформацію, яка перебуває у володінні держави»"; карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

Досудове слідство у цій справі проводило Головне слідче управління СБУ, співробітники якого встановили, що обвинувачений, обіймаючи відповідальну посаду на держпідприємстві, "вступив у злочинну змову з представником іноземної держави і за грошову винагороду зібрав і передав відомості у сфері розробок озброєння і військової техніки України і експортного потенціалу в цій галузі".

"Це вся інформація, яку ми можемо обнародувати у цій справі. Ми не маємо права навіть назвати суд, куди було передано справу, оскільки вона секретна", – повідомив «Коммерсанту» прес-секретар ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО.

Як стало відомо "Ъ", «громадянином С. є колишній співробітник держпідприємства "Завод 410 цивільної авіації", про затримання якого в СБУ повідомили в травні цього року. Тоді він виявився одним із фігурантів скандалу з чеськими дипломатами – полковником Зденеком КУБІЧЕКОМ, аташе з питань оборони посольства Чехії в Україні, і майором Петрою НОВОТНОЮ, військовим аташе цього посольства».

За даними газети, саме С. надавав дипломатам дані про роботу заводу "Південмаш", програми розробки літаків Ан-70 і Ан-178, а також технічну документацію станції "Адрос", яка забезпечує активний захист літаків і вертольотів від керованих засобів ураження. Після того, як СБУ встановила зв'язок дипломатів зі співробітником держпідприємства "Завод 410 цивільної авіації", З.КУБІЧЕК і П.НОВОТНА були оголошені персонами нон-грата в Україні. Водночас, у Празі відмовилися визнати факт шпигунства і припустили, що висилка дипломатів стала кроком у відповідь Києва на надання Чехією політичного притулку колишньому міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ, відзначає газета.