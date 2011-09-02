У Києві найбільший попит мають двокімнатні квартири

У Києві в серпні ц.р. було укладено 1 тис. 103 угоди купівлі/продажу квартир на вторинному ринку і 706 квартир продано в недобудованих будинках.

Про це УНІАН повідомили в агентстві нерухомості SV Realty.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали двокімнатні квартири (55% угод), 35% припадає на однокімнатні квартири і 10% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

Максимальна кількість угод (70%) припадає на квартири вартістю до 100 тис. дол., 24% - в ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 6% - в категорії більш як 200 тис. дол.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 тис. 411 дол./кв. м на вторинному ринку (1 тис. 261 дол./кв. м - на первинному ринку).

Найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу в серпні ц.р. становила 2 тис. 949 дол./кв. м на вторинному ринку (2 тис. 530 дол./кв. м - на первинному ринку).

Нагадаємо, в липні 2011 року на вторинному ринку житла Києва було продано 1 тис. 135 квартир, на первинному ринку - 684.