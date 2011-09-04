Азаров: день був дуже важкий, але це спілкування мене надихнуло

Прем`єр-міністр Україна Микола Азаров має намір залучити авторів популярних блогів до вироблення і реалізації урядових рішень. Про це він пише на своїй сторінці у Facebook.

"Учора (2 вересня. - Ред.) зустрівся з авторами популярних блогів, присвячених проблемам освіти. Мені це було важливо, оскільки до них, їх думок, прислухається маса динамічних, сучасних людей - саме тих, на кого я розраховую як на «авангард» модернізації країни. Будь-які програми модернізації, розроблені в кабінетах чиновників, безсилі, якщо немає переконаних, захоплених і грамотних людей, які будуть ці програми втілювати.

День був дуже важкий. А наприкінці - це спілкування, яке, можна сказати, мене надихнуло. Дуже цікаві, змістовні хлопці. Їх і інших треба залучати до вироблення і реалізації урядових рішень. Домовилися, що блогери надішлють свої пропозиції, а я по них дам доручення. І домовилися продовжити такі зустрічі.

У понеділок по можливості викладу відео нашого спілкування на Фейсбук ", - пише автор.