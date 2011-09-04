Пострілом з рушниці вбито майора міліції (доповнено)

Сьогодні вночі в селі Семиполки Броварського району Київської області пострілом із рушниці вбито 37-річного майора міліції, начальника Калитнянського селищного відділу внутрішніх справ Миколу Симоненка.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Водночас, як повідомив керівник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київський області Микола ЖУКОВИЧ, М.Симоненка було вбито біля сільського кафе близько третьої години ночі пострілом впритул із мисливської рушниці у черевну порожнину.

За словами М.ЖУКОВИЧА, офіцер разом із дільничним проводили відпрацювання території, у тому числі розважальних нічних закладів. Як зазначив М.ЖУКОВИЧ, у сільському кафе майор зробив зауваження нетверезому відвідувачу, попросивши його залишити приміщення.

"Той виконав прохання працівника міліції. Але пішов до дому, взяв мисливську рушницю, повернувся до кафе, дочекався, коли міліціонер вийде у двір і вистрілив у нього. Після скоєння злочину, як вже встановлено, 34-річний чоловік кинув рушницю і втік. Наразі вживаються оперативно-розшукові заходи для його затримання", - сказав начальник ВЗГ.

М.ЖУКОВИЧ додав, що загиблий правоохоронець був батьком 15-річного юнака.