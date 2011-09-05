Євро на міжбанку здає позиції

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися невеликим підвищенням котирувань – 8,0015/8,0070 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2724/0,2728, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,3030/11,3130. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4116/1,4118 (у п`ятницю - 1,4308/1,4310).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9710/7,9910.