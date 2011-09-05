Чорнобильці оголосили акцію протесту

У Харкові представники чорнобильських організацій оголосили безстрокову акцію протесту з вимогою до уряду відкликати законопроект, ухвалення кого може призвести до зменшення розмірів соціальних виплат.

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильській Спас» Борис КОРОТКОВ.

За його словами, представники чорнобильських організацій Харкова вимагають не ухвалювати зареєстрований 14 січня у Верховній Раді законопроект №7562 «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду», відповідно до якого розмір пенсій та пільг чорнобильцям визначатиметься не законом, а окремою постановою Кабінету міністрів України (розгляд цього законопроекту запланований на завтра).

Б.КОРОТКОВ підкреслив, що харківські чорнобильці зі своїми вимогами щодня виходитимуть на площу Свободи, доки уряд «не виконає всі соціальні гарантії для пільгових категорій громадян».

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано урядовий законопроект, яким пропонується обмежити або скасувати соціальні пільги для багатьох категорій населення. Так, у проекті «Про гарантії виконання рішень суду» від 14 січня поточного року планується обмежити або скасувати пільги для шахтарів, лікарів, вчителів, вчених, ветеранів війни, інвалідів війни, чорнобильців усіх категорій, учасників бойових дій, ветеранів праці та багатьох інших категорій. У проекті пропонується не вказувати в законах конкретні обсяги пільг та механізми їх надання, а пропонується передбачити, що обсяг пільг визначатиметься рішеннями уряду.