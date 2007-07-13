Ющенко присвоїв Аді Роговцевій звання Герой України
10:25, 13 липня 2007Суспільство
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Указ Президента - на сайті глави держави
|Ада Роговцева
Про це йдеться в указі Президента України № 635/2007, розміщеному на офіційному сайті глави держави:
За самовіддане служіння Україні на ниві театрального та кіномистецтва, утвердження ідеалів духовної краси, людської гідності і добра, багаторічну подвижницьку творчу діяльність постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави РОГОВЦЕВІЙ Аді Миколаївні – народній артистці України, м.Київ.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО
12 липня 2007 року
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