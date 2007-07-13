Президент України Віктор ЮЩЕНКО присвоїв Аді Роговцевій звання Герой України.

Про це йдеться в указі Президента України № 635/2007, розміщеному на офіційному сайті глави держави:

За самовіддане служіння Україні на ниві театрального та кіномистецтва, утвердження ідеалів духовної краси, людської гідності і добра, багаторічну подвижницьку творчу діяльність постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави РОГОВЦЕВІЙ Аді Миколаївні – народній артистці України, м.Київ.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

12 липня 2007 року