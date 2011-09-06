Убивство на трасі Одеса – Мелітополь: 25 ударів ножем у серце

У Херсонській області, біля міста Таврійськ, на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ працівники ДАІ затримали вбивцю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області, 5 вересня наряд дорожньо-патрульної служби (ДПС) м. Таврійська, який ніс службу на трасі Одеса – Мелітополь - Новоазовськ, одержав повідомлення про те, що на 363-му км автодороги в Іванівському районі на узбіччі біля автомобіля «Форд Ескорт» червоного кольору лежить чоловік зі слідами крові на одязі.

Прибувши на місце, інспектори виявили автомобіль, який частково стояв на узбіччі і проїжджій частині, в 10 метрах від якого лежав труп чоловіка.

Співробітники ДАІ викликали медиків і оперативно-слідчу групу.

Через деякий час водій мікроавтобуса повідомив співробітникам ДАІ, що в кількох кілометрах у напрямі м. Мелітополь по узбіччю автодороги з ножем у руці й зі слідами крові на одязі йде невідомий чоловік. На 366-му км інспектори затримали цього чоловіка, яким виявився 35-річний житель м. Донецька. Затриманого було доставлено до Нижньосерогозької районної лікарні, оскільки у нього були виявили ножові поранення – проникаюче в черевній порожнині та дві різані рани на грудній клітині.

Водночас оперативно-слідча група встановила особу вбитого, яким виявився 49-річний житель Донецька. На тілі убитого медики налічили 27 ножових ран, із яких 25 – в ділянку серця.

Під час допиту затриманий зізнався у вбивстві свого земляка. Причини вбивства поки що не повідомляються.

Проводиться перевірка з метою порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»).