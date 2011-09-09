Україна відремонтувала свою частину дороги Київ - Москва

Українська частина дороги, що з’єднує Київ із Москвою, повністю відремонтована.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, 8 вересня 2011 року, відкрито рух на відповідній ділянці на 88,1 км автомобільної дороги М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ - ділянка від Сумської області до державного кордону України з Росією.

Загальна вартість ремонтно-будівельних робіт на об`єкті становила 1 млрд. 095,3 млн. грн., реконструкції шляхопроводів - 90,9 млн. грн.

Згідно з повідомленням, дорога пролягає через територію Чернігівської та Сумської областей, забезпечуючи транспортні зв’язки України з центральними областями Російської Федерації, а також є складовою маршруту Москва – Київ, частиною відгалуження міжнародного транспортного коридору Критський №9 та європейської автомагістралі Е-101, туристичним маршрутом державного значення (входить до мережі туристично-екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича»). При цьому ділянка дороги Кіпті – Глухів – Бачівськ на Сумщині слугує під’їздом до міжнародного пункту пропуску «Бачівськ – Троєборне».

«Відтак з Києва до кордону з Росією можна автомагістраллю дорогою високої якості. Ми сподіваємося, що наші російські колеги виконають відповідні роботи на своїй території», - сказав віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

Як зазначається в повідомленні, ремонтні роботи виконані по всій довжині дороги, ширина проїзної частини доведена з 7 до 9 метрів. Крім того, відремонтовано та реконструйовано чотири шляхопроводи. Покриття дороги укладено з допомогою сучасних технологій та матеріалів – зі щебенево-мастикового асфальтобетону із застосуванням полімерних добавок і поверхнево-активних речовин, які забезпечать його довговічність. Розмітка виконана з полімерних матеріалів. На ділянках зі слабкими ґрунтами земляного полотна невідповідні ґрунти замінено на піщані, для підсилення дорожнього одягу використані геотекстильні матеріали.

На напружених перехрестях та розв’язках дороги влаштовано перехідно-швидкісні смуги, а також “кишені” на автобусних зупинках, встановлено автопавільйони.

За прогнозами фахівців, після введення в експлуатацію інтенсивність руху автотранспорту по дорозі зросте до 6 тисяч автомобілів на добу (до ремонту вона досягала лише 2,4 тис. автомобілів). За оцінками спеціалізованих дорожніх організацій середньодобова інтенсивність руху транспортних засобів на автодорозі щорічно збільшується на 10%. У перспективі у 2026 році вона може досягти 4400-6010 авто/добу.

Довідка УНІАН. До виконання ремонтно-будівельних робіт були задіяні 8 підрядних організацій, серед яких ТОВ «Юнікобуд», ВАТ «Харківшляхбуд», ТОВ «Будімідж-груп». Крім того, змонтовано сім пересувних асфальтобетонних заводів, загальною потужністю 1260 т/год. З 2010 року провідними підрядними організаціями є ТОВ «Юнікобуд» і ДП «Сумський облавтодор».

Дорога Кіпті – Глухів – Бачівськ включена до програми будівництва, реконструкції та ремонту доріг до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Вона була побудована у 60-х роках та мала монолітне цементобетонне покриття. У зв’язку з недотримання міжремонтних термінів на дорозі склалися несприятливі умови проїзду автотранспорту, стан дороги не відповідав сучасним вимогам по рівності покриття та навантаженню. Через це транзитні потоки у напрямку Росії спрямовувались через інші пункти пропуску, хоча цей маршрут – найкоротший між столицями України та Російської Федерації.