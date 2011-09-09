Медведєв про Україну, газову кризу, МС і універсальну формулу

Президент РФ Дмитро Медведєв сподівається, що Росії вдасться уникнути чергового газового конфлікту з Україною, аналогічного до кризи 2009 року, яка залишила без палива кілька європейських країн.

"Я сподіваюся, що все-таки досвід останніх років наших близьких партнерів і друзів повинен навчити тому, що не можна підривати існуючу договірну базу, навіть якщо вона їм не подобається", - сказав Медведєв в інтерв`ю телеканалу Euronews.

Він наголосив, що всі угоди, доки вони не скасовані в судовому порядку або не припинені сторонами, підлягають виконанню.

"Коли наші колеги, партнери, президент України, прем`єр-міністр України говорять: "Цей договір несправедливий, він нехороший, він типу від лукавого і ми його не виконуватимемо", - послухайте, це ні в які ворота не лізе! І я сподіваюся, що і наші партнери, наші українські друзі будуть так само неухильно, ретельно дотримуватися рамок договору, укладеного в 2009 році", - цитує РІА "Новости".

Він додав, що російська сторона готова обговорювати з Україною різні схеми співпраці: "і просунуті, засновані на інтеграції, засновані на створенні або входженні України в Митний союз".

"Вони, щоправда, чомусь говорять, що СОТ їм перешкоджає бути в Митному союзі, це трохи дивно. Чомусь нам СОТ до Митного союзу не перешкоджає вступати, а їм перешкоджає. Але це вже внутрішня самооцінка. Або на основі якихось інших підходів, включаючи інвестиційну присутність в економіці і в газотранспортній системі України".

За його словами, якщо сторони зможуть домовитися з цих питань, російська сторона буде готова розглядати питання про зміну схеми співпраці.

"Але при цьому залишаться непорушними речі: завжди газова співпраця здійснюється на основі формули; формула має універсальний характер. Причому вона відноситься і до України, і до інших країн. Розмови про те, що "ми платимо більше, ніж інші держави", ні на чому не грунтуються. Це чистої води пропаганда. Україна платить за тією ж формулою, і платить гроші, відповідні до тих, які платять інші європейські споживачі", - зазначив Медведєв.

"Ціни високі, це так. Але вони ж бувають і екстремально низькими, і в цьому випадку це проблема для енергопостачальника. Тому сподіваюся, що українські споживачі справно будуть виконувати договір, а про наші майбутні справи, про параметри майбутньої співпраці ми домовимося", - підсумував Медведєв.