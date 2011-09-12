Азаров: років за 5 ми вперше зітхнемо вільно

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що через 5 років проблема імпорту газу для України буде вже некритичною.

Про це він написав на своїй персональній сторінці в мережі Facebook.

За його словами, піти від надмірної залежності країни від імпортних поставок допоможе нарощування власного видобутку газу.

«Це очевидно, що надмірна залежність від імпортного газу - погана для нас перспектива. Тому так серйозно ми зайнялися непростими довгостроковими проектами збільшення власного видобутку. Сподіваюся, років за 5 ми вперше зітхнемо вільно і побачимо, що залежність від імпортного газу вже некритична», - написав прем`єр.

М.АЗАРОВ також зазначив, що в переговорах із російською стороною дії уряду в першу чергу спрямовані на забезпечення українських громадян газом за прийнятною ціною.

«Уряд зобов`язаний забезпечити всіх громадян можливістю одержувати достатню кількість газу за прийнятною ціною. Ось з цього ми виходимо, коли ведемо переговори і доводимо нашим російським партнерам, що, в першу чергу, несправедлива ціна завдає шкоди інтересам наших громадян», - написав прем`єр.

Крім того, М.АЗАРОВ також подякував усім, хто підтримав позицію уряду України в газових переговорах із Російською Федерацією.

«Спасибі всім, хто підтримав нашу позицію в газових переговорах. Для нас це дуже важливо», - наголосив прем`єр.

Нагадаємо, ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що в найближчі два місяці Україна планує підписати 5 нових контрактів із видобутку нетрадиційного газу в Україні. Він зазначив, що реалізація всіх контрактів дозволить в 2012 році збільшити обсяг видобутку газу на 1 млрд. кубометрів і в 2013-2014 рр. - по 2 млрд. на рік. «Тобто, 1 січня 2015 року наша країна видобуватиме не 20 млрд., як сьогодні, а 25 млрд. кубометрів газу», - сказав Ю.БОЙКО.