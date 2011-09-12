Депутат пропонує дозволити азартні ігри для багатих

Народний депутат від Партії регіонів Олег ЦАРЬОВ зареєстрував у парламенті законопроект, яким пропонується легалізація азартних ігор в Україні.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, документ передбачає визначення основних ознак азартних ігор та чітко відмежовує сферу дії цього закону від інших, які мають регулювати споріднені види діяльності.

У проекті закону О.ЦАРЬОВ пропонує територіально локалізувати проведення азартних ігор, посилити вимоги до визначених для цього територій. Зокрема, депутат пропонує дозволити розміщати казино тільки в п`ятизіркових готелях з кількістю номерів не менше шістдесяти та в три- і чотирьохзіркових готелях з кількістю номерів не менше шістдесяти в Автономній Республіці Крим.

На думку депутата, "прийняття законопроекту не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів, оскільки його реалізація буде здійснюватись за рахунок коштів суб’єктів відповідної підприємницької діяльності, разом з тим, впорядкування системи діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, зокрема відповідного ліцензування, патентування, створить умови для збільшення надходжень до Державного бюджету".

У пояснювальній записці О.ЦАРЬОВ також зазначає, що з прийняттям Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» 15 травня 2009 року, який встановив тотальну заборону на ведення грального бізнесу та участь в азартних іграх, їхню проблему вирішено не було, оскільки весь гральний бізнес залишився в тіні поза будь-яким контролем держави, проте доступ до нього для населення та його шкідливий вплив не зменшився. "Крім того, держава втратила будь-які надходження до державного бюджету від здійснення цієї діяльності", - зазначив парламентарій.