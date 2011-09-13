Помер Петро Тронько

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття рідним видатного вченого, знаного державного та громадського діяча Петра Тронька у зв’язку з його смертю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«Це непоправна втрата для усіх нас. Петро Тимофійович пройшов непростий, але яскравий життєвий шлях, цілком присвятивши себе самовідданому служінню Українському народу.

Поділяю ваш біль. Світла пам`ять про Петра Тимофійовича назавжди залишиться у наших серцях», – йдеться у співчутті Глави держави”, - йдеться у співчутті Президента.

Як повідомлялося, П.Тронько помер сьогодні на 96 році життя.

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Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив співчуття дружині відомого державного діяча, Героя України Петра Тронька у зв’язку з його смертю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

«До останньої хвилини свого життя Петро Тимофійович був невтомним у творчості та громадській діяльності, сприяв розвитку української культури, щедро даруючи свій талант людям, передаючи багатий досвід молодому поколінню істориків і краєзнавців» - відзначив М.АЗАРОВ в урядовій телеграмі, направленій на ім’я Валентини ТРОНЬКО.

За його словами, високий професіоналізм, наполегливість та порядність були притаманні Петру Троньку протягом усього його життя. «Він був одним із тих, хто усе життя віддав служінню Батьківщині, брав на себе величезну відповідальність за процеси розвитку та збереження вітчизняної культури. Країна втратила громадянина з великої літери, сім`я – чоловіка, батька. Пам`ять про Петра Тимофійовича назавжди залишиться в наших серцях. Сумую і висловлюю глибоке співчуття у зв’язку з тяжкою втратою», - підкреслив прем’єр-міністр України.

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П.Тронько наприкінці 1930-х років - другий секретар ЦК ЛКСМУ, депутат Народних зборів Західної України (1939). Учасник Великої вітчизняної війни. 1951-1961 рр. - заввідділом, секретар Київського обкому КПУ, заввідділом ЦК КПУ. 1961-1978 рр. - заступник голови Ради Міністрів УРСР.

Доктор історичних наук, професор, академік Національної Академії наук України. Завідувач відділом регіональних проблем Інституту історії України НАНУ. Голова Національної спілки краєзнавців. Голова правління Всеукраїнського фонду відтворення видатних пам`яток історико-архітектурної спадщини. Віце-президент Асоціації історичних міст України. Головний редактор журналу "Краєзавство". Голова редколеґії книжкової серії «Реабілітовані історією». Член редакційної ради журналу «Пам`ятки України». Член редколеґії журналу «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ». Голова наглядової ради Харківського національного університету.